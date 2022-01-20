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    Пермь примет чемпионат Европы-2022 по керлингу

    Прочие Кёрлинг
    Пермь выбрана местом проведения чемпионата Европы по керлингу 2022 года, сообщается на сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).

    Пермь примет ЧЕ-2022
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    Пермь примет ЧЕ-2022

    Европейское первенство пройдет с 19 по 26 ноября. В дивизионе А матчи будут проходить в дворце спорта «Молот», который вмещает около шести тысяч человек.

    Матчи дивизиона В будут сыграны в спорткомплексе имени Сухарева (860 человек).

    «Уверена, что Пермь отлично проведет чемпионат Европы. С нетерпением ждем возможности снова поработать с Федерацией керлинга России, которая вместе с местным оргкомитетом будет привержена успешной организации важного мероприятия в календаре», — отметила глава WCF Кейт Кейтнесс.

    В 2011 году чемпионат Европы проходил в Москве, в прошлом году соревнования принимал норвежский Лиллехаммер.

    Женская сборная России — четырехкратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

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