Пермь примет чемпионат Европы-2022 по керлингу

Пермь выбрана местом проведения чемпионата Европы по керлингу 2022 года, сообщается на сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).

Европейское первенство пройдет с 19 по 26 ноября. В дивизионе А матчи будут проходить в дворце спорта «Молот», который вмещает около шести тысяч человек.

Матчи дивизиона В будут сыграны в спорткомплексе имени Сухарева (860 человек).

«Уверена, что Пермь отлично проведет чемпионат Европы. С нетерпением ждем возможности снова поработать с Федерацией керлинга России, которая вместе с местным оргкомитетом будет привержена успешной организации важного мероприятия в календаре», — отметила глава WCF Кейт Кейтнесс.

В 2011 году чемпионат Европы проходил в Москве, в прошлом году соревнования принимал норвежский Лиллехаммер.

Женская сборная России — четырехкратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов мира.