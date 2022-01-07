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    • Серохвостов показал третий ход в спринте в Оберхофе, Логинов — пятый
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    Серохвостов показал третий ход в спринте в Оберхофе, Логинов — пятый

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    Российский биатлонист Даниил Серохвостов показал третье время на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он уступил лишь норвежцам Тарьею и Йоханнесу Бё. Другой россиянин Александр Логинов показал пятый ход.

    Серохвостов Даниил
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    Серохвостов Даниил

    Логинов стал победителем гонки, опередив француза Эмиля Жаклена и норвежца Стурлу Холм Легрейда. Антон Бабиков стал шестым, Серохвостов — восьмым.

    Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины. Ход

    1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.13,6
    2. Йоханнес Бё (Норвегия) +6,0
    3. Даниил Серохвостов (Россия) +14,6
    4. Йоханнес Кюн (Германия) +21,3
    5. Александр Логинов (Россия) +21,8
    ...15. Максим Цветков (Россия) +6,0
    ...22. Карим Халили (Россия) +6,0
    ...37. Александр Поварницын (Россия) +6,0
    ...40. Антон Бабиков (Россия) +6,0

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