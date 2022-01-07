Серохвостов показал третий ход в спринте в Оберхофе, Логинов — пятый

Российский биатлонистпоказал третье время на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он уступил лишь норвежцам Тарьею и Йоханнесу Бё. Другой россиянинпоказал пятый ход.

Логинов стал победителем гонки, опередив француза Эмиля Жаклена и норвежца Стурлу Холм Легрейда. Антон Бабиков стал шестым, Серохвостов — восьмым.

Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины. Ход

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.13,6

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +6,0

3. Даниил Серохвостов (Россия) +14,6

4. Йоханнес Кюн (Германия) +21,3

5. Александр Логинов (Россия) +21,8

...15. Максим Цветков (Россия) +6,0

...22. Карим Халили (Россия) +6,0

...37. Александр Поварницын (Россия) +6,0

...40. Антон Бабиков (Россия) +6,0