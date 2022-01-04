Российская лыжница Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»

Российская лыжницаодержала победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

В последней гонке она заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачета.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07. Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей многодневку. Ранее она дважды становилась по ее итогам второй.

«Тур де Ски». Общий зачет. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5

2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0

6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5

8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8

9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6