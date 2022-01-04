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    Российская лыжница Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»

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    Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    В последней гонке она заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачета.

    «Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07. Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей многодневку. Ранее она дважды становилась по ее итогам второй.

    «Тур де Ски». Общий зачет. Женщины

    1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
    2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
    3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
    5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0
    6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7
    7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5
    8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8
    9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3
    10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6

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