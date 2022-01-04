Российская лыжница Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
В последней гонке она заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачета.
«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07. Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей многодневку. Ранее она дважды становилась по ее итогам второй.
«Тур де Ски». Общий зачет. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0
6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5
8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8
9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6