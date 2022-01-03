Непряева выиграла классический масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски»

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, третьей — финка Криста Пярмякоски.
«Тур де Ски», III этап. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3 секунды.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3,7.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 4,8.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +7,5.
5. Катарина Хенниг (Германия) +10,9.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) +14,3...
10. Татьяна Сорина (Россия) +53,1...
17. Лилия Васильева (Россия) +1.23,8...
21. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.38,4...
34. Екатерина Смирнова (Россия) +2.33,2...
37. Христина Мацокина (Россия) +2.54,2.
«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.