Ласицкене отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса

Мария Ласицкене Фото: globallookpress.com
«Сегодня Мария отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса.
К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке ее заявки.
Взнос за оформление нейтрального статуса Ласицкене оплатила еще в декабре», — цитирует Назарову ТАСС.
22 декабря World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.
За оформление статуса атлетам старше 20 лет нужно заплатить 250 долларов, спортсменам младше 20 лет — 100 долларов.
Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и РУСАДА, в которых должна содержаться полная информация о спортсмене.