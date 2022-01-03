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    Ласицкене отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса

    Прочие Легкая атлетика
    Ольга Назарова, менеджер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказала, что спортсменка отправила заявку на получение нейтрального статуса.

    Мария Ласицкене
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    Мария Ласицкене

    «Сегодня Мария отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса.

    К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке ее заявки.

    Взнос за оформление нейтрального статуса Ласицкене оплатила еще в декабре», — цитирует Назарову ТАСС.

    22 декабря World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

    За оформление статуса атлетам старше 20 лет нужно заплатить 250 долларов, спортсменам младше 20 лет — 100 долларов.

    Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и РУСАДА, в которых должна содержаться полная информация о спортсмене.

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