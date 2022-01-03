Червоткин завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски», Клебо победил

Алексей Червоткин Фото: globallookpress.com
Второе место занял финский лыжник Ииво Нисканен, третьим стал россиянин Алексей Червоткин.
Россияне Денис Спицов и Александр Большунов финишировали на 4-й и 5-й позициях соответственно, Иван Якимушкин стал 9-м.
«Тур де Ски», 3 этап
Масс-старт, классический стиль, 15 км. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.31,2 секунды
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание +20,8
3. Алексей Червоткин (Россия) +23,7
4. Денис Спицов (Россия) +24,0
5. Александр Большунов (Россия) +27,9
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +40,1
9. Иван Якимушкин (Россия) +56,2
15. Илья Семиков (Россия) +1.25,2
16. Артём Мальцев (Россия) +1.33,9
26. Андрей Мельниченко (Россия) +2.14,9
32. Александр Терентьев (Россия) +2.51,1
39. Глеб Ретивых (Россия) +3.03,2.