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    Червоткин завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски», Клебо победил

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    Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта классическим стилем на 15 км на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Италии.

    Алексей Червоткин
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    Алексей Червоткин

    Второе место занял финский лыжник Ииво Нисканен, третьим стал россиянин Алексей Червоткин.

    Россияне Денис Спицов и Александр Большунов финишировали на 4-й и 5-й позициях соответственно, Иван Якимушкин стал 9-м.

    «Тур де Ски», 3 этап
    Масс-старт, классический стиль, 15 км. Мужчины

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.31,2 секунды
    2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание +20,8
    3. Алексей Червоткин (Россия) +23,7
    4. Денис Спицов (Россия) +24,0
    5. Александр Большунов (Россия) +27,9
    6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +40,1
    9. Иван Якимушкин (Россия) +56,2
    15. Илья Семиков (Россия) +1.25,2
    16. Артём Мальцев (Россия) +1.33,9
    26. Андрей Мельниченко (Россия) +2.14,9
    32. Александр Терентьев (Россия) +2.51,1
    39. Глеб Ретивых (Россия) +3.03,2.

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