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    Латыпов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира

    Прочие Биатлон
    На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Россиянин Эдуард Латыпов занял второе место.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Победу в спринте одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира. Тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьелд Андерсен.

    Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
    Мужчины. Спринт, 10 км

    1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23:30,3 (0 промахов)
    2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 7,2 (0)
    3. Филип Фьелд Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)
    4. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,2 (1)
    5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +24,5 (0)
    6. Антон Смольский (Беларусь) +26,5 (0)
    ...11. Саид Каримулла Халили (Россия) +48,2 (1)
    12. Александр Логинов (Россия) +49,1 (1).

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