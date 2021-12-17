Латыпов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Россиянинзанял второе место.

Победу в спринте одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира. Тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьелд Андерсен.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23:30,3 (0 промахов)

2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 7,2 (0)

3. Филип Фьелд Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,2 (1)

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +24,5 (0)

6. Антон Смольский (Беларусь) +26,5 (0)

...11. Саид Каримулла Халили (Россия) +48,2 (1)

12. Александр Логинов (Россия) +49,1 (1).