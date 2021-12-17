Латыпов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
Победу в спринте одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира. Тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьелд Андерсен.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23:30,3 (0 промахов)
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 7,2 (0)
3. Филип Фьелд Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,2 (1)
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +24,5 (0)
6. Антон Смольский (Беларусь) +26,5 (0)
...11. Саид Каримулла Халили (Россия) +48,2 (1)
12. Александр Логинов (Россия) +49,1 (1).