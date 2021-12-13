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    • Косторная пропустит чемпионат России, где разыграют путёвки на Олимпиаду
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    Бестемьянова: Травма ставит крест на шансах Косторной попасть на Олимпиаду

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о пропуске Аленой Косторной чемпионата России из-за травмы.

    Алена Косторная
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    Алена Косторная

    Российская фигуристка получила перелом кисти. Сроки нахождения в гипсе не позволяют ей принять участие в национальном первенстве.

    «Очень жаль, что так произошло. Желаю ей здоровья. Для Алены это очень плохо, эта травма ставит крест на ее шансах попасть на Олимпиаду — она выбыла из гонки», — сказал Бестемьянова Sport24.

    Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

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