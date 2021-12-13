Бестемьянова: Травма ставит крест на шансах Косторной попасть на Олимпиаду

Алена Косторная Фото: globallookpress.com
Российская фигуристка получила перелом кисти. Сроки нахождения в гипсе не позволяют ей принять участие в национальном первенстве.
«Очень жаль, что так произошло. Желаю ей здоровья. Для Алены это очень плохо, эта травма ставит крест на ее шансах попасть на Олимпиаду — она выбыла из гонки», — сказал Бестемьянова Sport24.
Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).