Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1»

Эта победа позволила ему выиграть общий зачет и стать чемпионом мира. Голландец впервые в карьере стал чемпионом «королевских гонок», а «Ред Булл» выиграл титул впервые с 2013 года..
Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби», опередив своего главного конкурента по чемпионату гонщика «Мерседеса» Льюса Хэмилтона на 2,256 сек.
Исход гонки решился на последнем круге, в котором прошел «рестарт» из-за аварии Николя Латифи из «Уильямс».
Ферстаппен успел заехать в боксы и поменять резину, что позволило ему обойти британца на последнем круге.
Третье место на Гран-при занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а в личным зачете чемпионата призовую тройку замкнул другой пилот «Мерседес» Вальтерри Боттас.
Российский гонщик Никита Мазепин пропустил финальный «Гран-при», так как перед стартом гонки сдал положительный тест на коронавирус.
«Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона 2021 года «Формулы-1». Команда в восьмой раз подряд взяла Кубок конструкторов.
На второй строчке расположился «Ред Булл». На третьем — «Феррари».
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 395,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 387,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 230
4. Серхио Перес («Ред Булл») — 190
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 164,5
6. Ландо Норрис («Макларен») — 160
7. Шарль Леклер («Феррари») — 160
8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 108
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 81
11. Эстебан Окон («Альпин») — 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 44
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 30
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10
17. Николас Латифи («Уильямс») — 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3
19. Мик Шумахер («Хаас») — 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 0
21. Никита Мазепин («Хаас») — 0.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0