Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булла»стал победителем «Гран-при Абу-Даби», которым завершался сезона 2021 года «Формулы-1».

Эта победа позволила ему выиграть общий зачет и стать чемпионом мира. Голландец впервые в карьере стал чемпионом «королевских гонок», а «Ред Булл» выиграл титул впервые с 2013 года..

Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби», опередив своего главного конкурента по чемпионату гонщика «Мерседеса» Льюса Хэмилтона на 2,256 сек.

Исход гонки решился на последнем круге, в котором прошел «рестарт» из-за аварии Николя Латифи из «Уильямс».

Ферстаппен успел заехать в боксы и поменять резину, что позволило ему обойти британца на последнем круге.

Третье место на Гран-при занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а в личным зачете чемпионата призовую тройку замкнул другой пилот «Мерседес» Вальтерри Боттас.

Российский гонщик Никита Мазепин пропустил финальный «Гран-при», так как перед стартом гонки сдал положительный тест на коронавирус.

«Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона 2021 года «Формулы-1». Команда в восьмой раз подряд взяла Кубок конструкторов.

На второй строчке расположился «Ред Булл». На третьем — «Феррари».

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 395,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 387,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 230

4. Серхио Перес («Ред Булл») — 190

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 164,5

6. Ландо Норрис («Макларен») — 160

7. Шарль Леклер («Феррари») — 160

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 115

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 108

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 81

11. Эстебан Окон («Альпин») — 72

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 44

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 30

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10

17. Николас Латифи («Уильямс») — 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3

19. Мик Шумахер («Хаас») — 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 0

21. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0