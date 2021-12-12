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    Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Абу-Даби», которым завершался сезона 2021 года «Формулы-1».

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Эта победа позволила ему выиграть общий зачет и стать чемпионом мира. Голландец впервые в карьере стал чемпионом «королевских гонок», а «Ред Булл» выиграл титул впервые с 2013 года..

    Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби», опередив своего главного конкурента по чемпионату гонщика «Мерседеса» Льюса Хэмилтона на 2,256 сек.

    Исход гонки решился на последнем круге, в котором прошел «рестарт» из-за аварии Николя Латифи из «Уильямс».

    Ферстаппен успел заехать в боксы и поменять резину, что позволило ему обойти британца на последнем круге.

    Третье место на Гран-при занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а в личным зачете чемпионата призовую тройку замкнул другой пилот «Мерседес» Вальтерри Боттас.

    Российский гонщик Никита Мазепин пропустил финальный «Гран-при», так как перед стартом гонки сдал положительный тест на коронавирус.

    «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона 2021 года «Формулы-1». Команда в восьмой раз подряд взяла Кубок конструкторов.

    На второй строчке расположился «Ред Булл». На третьем — «Феррари».

    Формула-1. Общий зачёт

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 395,5 очка
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 387,5
    3. Валттери Боттас («Мерседес») — 230
    4. Серхио Перес («Ред Булл») — 190
    5. Карлос Сайнс («Феррари») — 164,5
    6. Ландо Норрис («Макларен») — 160
    7. Шарль Леклер («Феррари») — 160
    8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 115
    9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 108
    10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 81
    11. Эстебан Окон («Альпин») — 72
    12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 44
    13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 34
    14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 30
    15. Джордж Расселл («Уильямс») — 16
    16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10
    17. Николас Латифи («Уильямс») — 7
    18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3
    19. Мик Шумахер («Хаас») — 0
    20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 0
    21. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

    Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

    1. «Мерседес» — 613,5 очков
    2. «Ред Булл» — 585,5
    3. «Феррари» — 323,5
    4. «Макларен» — 275
    5. «Альпин» — 155
    6. «Альфа Таури» — 142
    7. «Астон Мартин» — 77
    8. «Уильямс» — 23
    9. «Альфа Ромео» — 13
    10. «Хаас» — 0

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