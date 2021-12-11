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    Устюгов завоевал серебро в лыжном спринте на этапе КМ в Давосе, Клебо выиграл

    Прочие Лыжи
    Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

    Сергей Устюгов
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    Сергей Устюгов

    Вторым в финальном забеге финишировал россиянин Сергей Устюгов, уступив трехкратному олимпийскому чемпиону меньше секунды. Замкнул тройку призеров француз Ришар Жув.

    Россиянин Александр Терентьев выбыл в 1/2 финала, в 1/4 борьбу завершили Глеб Ретивых и Артем Мальцев, а Александр Большунов не стартовал из-за болезни.

    Лыжные гонки. Кубок мира
    Мужчины. Спринт (С). Финал

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:22.84
    2. Сергей Устюгов (Россия) — 2:23.71
    3. Ришар Жув (Франция) — 2:24.07
    4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:24.15
    5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 2:26.58
    6. Люка Шанава (Франция) — 2:30.79
    7. Александр Терентьев (Россия)...
    16. Глеб Ретивых (Россия)
    28. Артем Мальцев (Россия)
    38. Иван Якимушкин (Россия)
    48. Денис Филимонов (Россия)
    59. Андрей Ларьков (Россия)

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