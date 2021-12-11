Устюгов завоевал серебро в лыжном спринте на этапе КМ в Давосе, Клебо выиграл

Норвежецвыиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

Вторым в финальном забеге финишировал россиянин Сергей Устюгов, уступив трехкратному олимпийскому чемпиону меньше секунды. Замкнул тройку призеров француз Ришар Жув.

Россиянин Александр Терентьев выбыл в 1/2 финала, в 1/4 борьбу завершили Глеб Ретивых и Артем Мальцев, а Александр Большунов не стартовал из-за болезни.

Лыжные гонки. Кубок мира

Мужчины. Спринт (С). Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:22.84

2. Сергей Устюгов (Россия) — 2:23.71

3. Ришар Жув (Франция) — 2:24.07

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:24.15

5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 2:26.58

6. Люка Шанава (Франция) — 2:30.79

7. Александр Терентьев (Россия)...

16. Глеб Ретивых (Россия)

28. Артем Мальцев (Россия)

38. Иван Якимушкин (Россия)

48. Денис Филимонов (Россия)

59. Андрей Ларьков (Россия)