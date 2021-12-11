Устюгов завоевал серебро в лыжном спринте на этапе КМ в Давосе, Клебо выиграл

Вторым в финальном забеге финишировал россиянин Сергей Устюгов, уступив трехкратному олимпийскому чемпиону меньше секунды. Замкнул тройку призеров француз Ришар Жув.
Россиянин Александр Терентьев выбыл в 1/2 финала, в 1/4 борьбу завершили Глеб Ретивых и Артем Мальцев, а Александр Большунов не стартовал из-за болезни.
Лыжные гонки. Кубок мира
Мужчины. Спринт (С). Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:22.84
2. Сергей Устюгов (Россия) — 2:23.71
3. Ришар Жув (Франция) — 2:24.07
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:24.15
5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 2:26.58
6. Люка Шанава (Франция) — 2:30.79
7. Александр Терентьев (Россия)...
16. Глеб Ретивых (Россия)
28. Артем Мальцев (Россия)
38. Иван Якимушкин (Россия)
48. Денис Филимонов (Россия)
59. Андрей Ларьков (Россия)