Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на австрийском этапе Кубка мира

За российскую команду сегодня бежали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.
Победу в эстафете одержала сборная Швеции, которая привезла второму месту почти полминуты, а замкнула тройку сильнейших команда Франции.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
1. Швеция (Лина Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 01:13.52,5 (1 шт. круг + 8 доп. патронов)
3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше) — +59,2 (0+14)
4. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс) — +01.06,5 (1+10)
5. Украина (Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) — +01.33,0 (0+13)
6. Австрия (Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер, Юлия Швайгер, Кристина Ридер) — +01.53,7 (0+5)
7. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Ида Лин, Эмили Калькенберг, Тирил Экхофф) — +01.53,7 (1+13)