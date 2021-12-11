Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на австрийском этапе Кубка мира

завоевала серебряные медали в эстафета 4x6 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

За российскую команду сегодня бежали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Победу в эстафете одержала сборная Швеции, которая привезла второму месту почти полминуты, а замкнула тройку сильнейших команда Франции.

Биатлон. Кубок мира

Женщины. Эстафета. 4 х 6 км