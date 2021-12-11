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    Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на австрийском этапе Кубка мира

    Прочие Биатлон
    Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафета 4x6 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

    Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на австрийском этапе Кубка мира
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    За российскую команду сегодня бежали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

    Победу в эстафете одержала сборная Швеции, которая привезла второму месту почти полминуты, а замкнула тройку сильнейших команда Франции.

    Биатлон. Кубок мира
    Женщины. Эстафета. 4 х 6 км

    1. Швеция (Лина Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 01:13.52,5 (1 шт. круг + 8 доп. патронов)
    2. Россия (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова) — отставание 29,1 (0+10)
    3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше) — +59,2 (0+14)
    4. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс) — +01.06,5 (1+10)
    5. Украина (Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) — +01.33,0 (0+13)
    6. Австрия (Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер, Юлия Швайгер, Кристина Ридер) — +01.53,7 (0+5)
    7. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Ида Лин, Эмили Калькенберг, Тирил Экхофф) — +01.53,7 (1+13)

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