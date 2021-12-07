Чемпионат Европы по шорт-треку отменен из-за коронавируса

(ISU) сообщил об отмене, который должен был пройти в следующем году в Германии.

Турнир должен был пройти в немецком Дрездене с 14 по 16 января.

«К сожалению, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, связанную с ограничениями передвижения, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими трудностями, организация турнира стала чрезвычайно сложной.

Немецкая ассоциация конькобежного спорта и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие в запланированные даты (14-16 января)», — написано в сообщении пресс-службы ISU.

ISU рассматривал вариант переноса соревнований в нидерландский Дордрехт, но это также оказалось невозможным из-за санитарных ограничений.

В 2021 году чемпионат Европы прошел в Польше, сборная России заняла в неофициальном медальном зачете второе место, завоевав четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.