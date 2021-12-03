Клэбо стал победителем спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Вторым финишировал соотечественник Клебо Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве.
Россиянин Александр Большунов не смог пройти в финал, заняв третье место в полуфинале. Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале.
Кубок мира по лыжным гонкам. Лиллехаммер (Норвегия)
Мужчины. Спринт. Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2.52,48
2. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) — 0,58
3. Ришар Жув (Франция) — 0,78
4. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) — 2,98
5. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 4,43
6. Маркус Грате (Швеция) — 20,73