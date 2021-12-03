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    Клэбо стал победителем спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

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    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Вторым финишировал соотечественник Клебо Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве.

    Россиянин Александр Большунов не смог пройти в финал, заняв третье место в полуфинале. Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале.

    Кубок мира по лыжным гонкам. Лиллехаммер (Норвегия)
    Мужчины. Спринт. Финал

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2.52,48
    2. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) — 0,58
    3. Ришар Жув (Франция) — 0,78
    4. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) — 2,98
    5. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 4,43
    6. Маркус Грате (Швеция) — 20,73

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