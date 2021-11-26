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    Терентьев посвятил свою победу Бородавко

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    Российский лыжник Александр Терентьев высказался после победы в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке.

    Александр Терентьев
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    Александр Терентьев

    «Я очень счастлив победить сейчас здесь, в такой непростой ситуации. Финал был очень тяжелым. Я думал, что финал был у меня в полуфинале, потому что там были сильнейшие спринтеры. Думал, что есть все шансы сбросить двух сильнейших спринтеров в этом забеге, это удалось.

    Главные мысли— обыграть троих, чтобы быть в призах. А там уже как пошло… Откуда такая прыть на подъемах? Мы тренировались, смотрели на них и тренировались, как нужно норвежцев обыгрывать.

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    • Виделся с Бородавко после финиша финального забега. Сразу поздравил его с днем рождения. Сказал: "Это для вас". У нас была шутка, что надо подарить галстук на день рождения. Я решил подарить победу», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

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