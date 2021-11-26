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    Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Терентьев выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

    Александр Терентьев
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    Александр Терентьев

    В финале Терентьев преодолел дистанцию за 2 минуты 31,90 секунды.

    Второе место занял титулованный норвежец Йоханнес Клебо (+1,18), замкнул тройку сильнейших еще один норвежец Эрик Вальнес (+2,13).

    Иван Якимушкин, Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли в четвертьфинале, а Глеб Ретивых — в полуфинале.

    Лыжные гонки
    Рука (Финляндия)
    Кубок мира. Мужчины. Спринт (К). Финал

    1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,70
    2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,18
    3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2,13
    4. Ришар Жув (Франция) — 3,01
    5. Ховард Таугбель (Норвегия) — 4,72
    6. Йони Мяки (Финляндия) — 8,53

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