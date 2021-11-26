Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

Александр Терентьев Фото: globallookpress.com
В финале Терентьев преодолел дистанцию за 2 минуты 31,90 секунды.
Второе место занял титулованный норвежец Йоханнес Клебо (+1,18), замкнул тройку сильнейших еще один норвежец Эрик Вальнес (+2,13).
Иван Якимушкин, Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли в четвертьфинале, а Глеб Ретивых — в полуфинале.
Лыжные гонки
Рука (Финляндия)
Кубок мира. Мужчины. Спринт (К). Финал
1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,70
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,18
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2,13
4. Ришар Жув (Франция) — 3,01
5. Ховард Таугбель (Норвегия) — 4,72
6. Йони Мяки (Финляндия) — 8,53