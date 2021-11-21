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    Хэмилтон выиграл первый в истории Гран-при Катара

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл первый в истории Гран-при Катара Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+25,743), тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Альпин» (+59,457).

    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал последним из финишировавших — 18-м.

    Лидерство в общем зачете удерживает Ферстаппен (351,5 очка), но Хэмилтон сократил отставание от нидерландца (343,5). Замыкает тройку Валттери Боттас (203).

    Гран-при Катара. Итог

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743
    3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457
    4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306
    5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570
    6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274
    7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911
    8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126
    9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
    10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
    11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг
    12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
    13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
    15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
    16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг
    17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга
    18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга
    19. Николас Латифи («Уильямс») — сход
    20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.

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