Хэмилтон выиграл первый в истории Гран-при Катара

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+25,743), тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Альпин» (+59,457).
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал последним из финишировавших — 18-м.
Лидерство в общем зачете удерживает Ферстаппен (351,5 очка), но Хэмилтон сократил отставание от нидерландца (343,5). Замыкает тройку Валттери Боттас (203).
Гран-при Катара. Итог
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743
3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306
5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911
8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126
9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга
19. Николас Латифи («Уильямс») — сход
20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.