Хэмилтон выиграл первый в истории Гран-при Катара

Драма в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте

Сборная Португалии потерпела домашнее поражение со счетом 1:2 от команды Сербии в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было