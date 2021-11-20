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    Большунов занял пятое место на первом старте после операции

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    В финском Муонио прошли контрольные старты сборной России по лыжным гонкам.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов поделил пятое место со своим соотечественником Евгением Беловым (+43,5) в гонке на 15 км классическим стилем.

    Победителем гонки, в которой также участвовали иностранные лыжники, стал финн Иво Нисканен — 36 минут 55,0 секунды.

    Второе место занял Алексей Червоткин (+2,1), третье — Иван Якимушкин (+21,5).

    Муонио, Финляндия
    Мужчины. 15 км, классический стиль, раздельный старт

    1. Иво Нисканен (Финляндия) — 36.55,0
    2. Алексей Червоткин — 2,1
    3. Иван Якимушкин — 21,5
    4. Илья Семиков — 42,9
    5-6. Евгений Белов — 43,5
    5-6. Александр Большунов — 43,5
    7. Сергей Устюгов — 45,8
    8. Александр Бессмертных — 50,6
    9. Денис Спицов — 1.02,4
    10. Андрей Ларьков — 1.04,6

    У женщин в 10-километровой гонке победу одержала Татьяна Сорина — 27 минут 55,2 секунды.

    Второе место заняла ее соотечественница Наталья Непряева (+2,1). Тройку лучших замкнула австрийка Тереза Штадлобер (+19,2).

    Муонио, Финляндия
    Женщины. 10 км, классический стиль, раздельный старт

    1. Татьяна Сорина — 27.55,2
    2. Наталья Непряева — 2,1
    3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 19,2
    4. Анастасия Рыгалина — 43,7
    5. Яна Кирпиченко — 53,5
    6. Алия Иксанова — 54,2
    7. Анастасия Фалеева — 55,7
    8. Лилия Васильева — 59,4
    9. Юлия Ступак — 1.02,1
    10. Ольга Кучерук — 1.13,6

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