Большунов занял пятое место на первом старте после операции

Действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов поделил пятое место со своим соотечественником Евгением Беловым (+43,5) в гонке на 15 км классическим стилем.
Победителем гонки, в которой также участвовали иностранные лыжники, стал финн Иво Нисканен — 36 минут 55,0 секунды.
Второе место занял Алексей Червоткин (+2,1), третье — Иван Якимушкин (+21,5).
Муонио, Финляндия
Мужчины. 15 км, классический стиль, раздельный старт
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 36.55,0
2. Алексей Червоткин — 2,1
3. Иван Якимушкин — 21,5
4. Илья Семиков — 42,9
5-6. Евгений Белов — 43,5
5-6. Александр Большунов — 43,5
7. Сергей Устюгов — 45,8
8. Александр Бессмертных — 50,6
9. Денис Спицов — 1.02,4
10. Андрей Ларьков — 1.04,6
У женщин в 10-километровой гонке победу одержала Татьяна Сорина — 27 минут 55,2 секунды.
Второе место заняла ее соотечественница Наталья Непряева (+2,1). Тройку лучших замкнула австрийка Тереза Штадлобер (+19,2).
Муонио, Финляндия
Женщины. 10 км, классический стиль, раздельный старт
1. Татьяна Сорина — 27.55,2
2. Наталья Непряева — 2,1
3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 19,2
4. Анастасия Рыгалина — 43,7
5. Яна Кирпиченко — 53,5
6. Алия Иксанова — 54,2
7. Анастасия Фалеева — 55,7
8. Лилия Васильева — 59,4
9. Юлия Ступак — 1.02,1
10. Ольга Кучерук — 1.13,6