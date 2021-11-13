Боттас выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии, Мазепин — 20-й

Второе место занял гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Карлос Сайнс из «Феррари».
Еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который стартовал с конца пелотона из-за штрафа, стал пятым. Напомним, что он потеряет пять позиций на старте из-за смены двигателя.
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее, 20-е место, его напарник Мик Шумахер пришёл к финишу 19-м.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 24 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.170
3. Карлос Сайнс («Феррари») +18.723
4. Серхио Перес («Ред Булл») +19.787
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20.872
6. Ландо Норрис («Макларен») +22.558
7. Шарль Леклер («Феррари») +25.056
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.158
9. Эстебан Окон («Альпин») +34.632
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +34.867
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.869
12. Фернандо Алонсо («Альпин») +36.578
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +41.880
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +44.037
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +46.150
16. Николас Латифи («Уильямс») +46.760
17. Джордж Расселл («Уильямс») +47.739
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +50.014
19. Мик Шумахер («Хаас») +1:01.680
20. Никита Мазепин («Хаас») +1:07.474.