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    Боттас выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии, Мазепин — 20-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

    Валттери Боттас
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    Валттери Боттас

    Второе место занял гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Карлос Сайнс из «Феррари».

    Еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который стартовал с конца пелотона из-за штрафа, стал пятым. Напомним, что он потеряет пять позиций на старте из-за смены двигателя.

    Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее, 20-е место, его напарник Мик Шумахер пришёл к финишу 19-м.

    Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 24 круга
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.170
    3. Карлос Сайнс («Феррари») +18.723
    4. Серхио Перес («Ред Булл») +19.787
    5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20.872
    6. Ландо Норрис («Макларен») +22.558
    7. Шарль Леклер («Феррари») +25.056
    8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.158
    9. Эстебан Окон («Альпин») +34.632
    10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +34.867
    11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.869
    12. Фернандо Алонсо («Альпин») +36.578
    13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +41.880
    14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +44.037
    15. Юки Цунода («Альфа Таури») +46.150
    16. Николас Латифи («Уильямс») +46.760
    17. Джордж Расселл («Уильямс») +47.739
    18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +50.014
    19. Мик Шумахер («Хаас») +1:01.680
    20. Никита Мазепин («Хаас») +1:07.474.

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