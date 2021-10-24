Джонсон: Федор бьет, как грузовик

Американский боецпрокомментировал поражения отна турнире Bellator 269.

«Немного расстроен. Было вложено много работы в этом тренировочном лагере. Расстроен собой. Кстати, вот мой тренерский штаб. Геймплан состоял в том, чтобы затянуть бой, держать его в дистанции, и в нужный момент наносить удары. В итоге в один из разменов я пропустил нехило. Посмотрим, что теперь дальше. К сожалению, Федор очень опытный боец, а не такой медленный, как я. Я был очень близок к нанесению точных ударов правой рукой, но чего-то не хватило. Снимаю шляпу. Я расстроен, но не стану унывать, ведь такое случается в тяжелом дивизионе. Дело во мне, так как я обменялся ударами. Он попал прямо в яблочко.

Я бы сказал, что самыми точными. Были несколько обменов ударами, и мы загремели. Он тоже пропустил удары. Нанес удары неряшливо, но все же нанес несколько хороших ударов. Да, он бьет сильно. Сильно как грузовик. Все знают кто такой Федор, и то, насколько он сильно бьет. Он очень взрывной, и многие смотрят на него как на взрывного бойца, но он вдобавок очень точен в нанесении ударов. Он ударил прямо в челюсть. Именно сюда необходимо наносить для того, чтобы отключить соперника. Он попал прямо в точку», — цитирует Джонсона СЭ.

Напомним, что американец проиграл нокаутом в первом раунде.