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    Ферстаппен — победитель квалификации Гран-при США

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США, который проходит в Остине.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.

    Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за команду «Хаас», занял 20-е.

    Формула-1. Гран-при США. Квалификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.32,765
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,209
    3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,224
    4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,565
    5. Шарль Леклер («Феррари») +0,696
    6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,882
    7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,898
    8. Ландо Норрис («Макларен») +0,977
    9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)+1,208
    10. Юки Цунода («Альфа Таури»)— +2,008.

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.35,377
    12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.35,500
    13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.35,794
    14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.44,549
    15. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.35,983
    17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.35,995
    18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.36,311
    19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.36,499
    20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.36,796.

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