Ферстаппен — победитель квалификации Гран-при США

Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за команду «Хаас», занял 20-е.
Формула-1. Гран-при США. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.32,765
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,209
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,224
4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,565
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,696
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,882
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,898
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,977
9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)+1,208
10. Юки Цунода («Альфа Таури»)— +2,008.
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.35,377
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.35,500
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.35,794
14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.44,549
15. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.
Не прошли во второй сегмент:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.35,983
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.35,995
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.36,311
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.36,499
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.36,796.