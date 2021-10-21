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    Гимнастка Мельникова завоевала золото ЧМ в личном многоборье

    Прочие Спортивная гимнастика
    Россиянка Ангелина Мальникова выиграла золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

    Ангелина Мальникова
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    Ангелина Мальникова

    21-летняя спортсменка набрала по итогам четырех упражнений 56,632 балла.

    Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года.

    Второе место заняла американка Лиэнн Вонг, а третье — ее соотечественница Кайла ди Челло.

    Еще одна россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место.

    Китакюсю (Япония). Чемпионат мира. Женщины

    Личное многоборье. Финал

    1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла

    2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340

    3. Кайла ди Челло (США) — 54,566

    4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598

    5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832

    6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699

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