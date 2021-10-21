Гимнастка Мельникова завоевала золото ЧМ в личном многоборье

Россиянкавыиграла золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

21-летняя спортсменка набрала по итогам четырех упражнений 56,632 балла.

Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года.

Второе место заняла американка Лиэнн Вонг, а третье — ее соотечественница Кайла ди Челло.

Еще одна россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место.

Китакюсю (Япония). Чемпионат мира. Женщины Личное многоборье. Финал

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла

2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340

3. Кайла ди Челло (США) — 54,566

4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598

5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832

6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699