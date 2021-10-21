Гимнастка Мельникова завоевала золото ЧМ в личном многоборье

Ангелина Мальникова Фото: globallookpress.com
21-летняя спортсменка набрала по итогам четырех упражнений 56,632 балла.
Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года.
Второе место заняла американка Лиэнн Вонг, а третье — ее соотечественница Кайла ди Челло.
Еще одна россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место.
Китакюсю (Япония). Чемпионат мира. Женщины
Личное многоборье. Финал
Личное многоборье. Финал
1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла
2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340
3. Кайла ди Челло (США) — 54,566
4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598
5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832
6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699