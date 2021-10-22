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Ангелина Мельникова — чемпионка мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золото индивидуального многоборья на ЧМ по спортивной гимнастике. Золото Мельниковой — первое для России в этом виде с 2010 года. Серебро и бронза у американок Лиэнн Вонг и Кайлы ди Челло, еще одна россиянка Владислава Уразова стала четвертой. Отметим, что ЧМ не транслируется на российском телевидении

Фото globallookpress.com
Спортивная гимнастика
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37 фото Гран-при Китая-2010Гран-при Китая-2010 завершился победой гонщиков «Макларен» - Дженсона Баттона и Льюиса Гамильтона, но главным героем четвертого этапа чемпионата мира по «Формуле-1» для российских болельщиков стал Виталий Петров. Его желтый «Рено» и шлем цветов национального флага постоянно были в гуще событий. Петров впервые в карьере доехал до финиша, попал в зачетную десятку и получил за седьмое место 6 очков (37 фото). 19/04/2010 в 11:54
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