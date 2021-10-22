Ангелина Мельникова — чемпионка мира
Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золото индивидуального многоборья на ЧМ по спортивной гимнастике. Золото Мельниковой — первое для России в этом виде с 2010 года. Серебро и бронза у американок Лиэнн Вонг и Кайлы ди Челло, еще одна россиянка Владислава Уразова стала четвертой. Отметим, что ЧМ не транслируется на российском телевидении
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