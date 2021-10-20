Мусэрский: Проба дала положительный результат в 2013 году, но РУСАДА скрыло это и от меня, и от ВАДА

Олимпийский чемпионрассказал о своей дисквалификации и о том, какой препарат был найден в его допинг-пробе в мае 2013 года.

В результате перепроверки этого анализа в 2021 году звездный волейболист был дисквалифицирован на девять месяцев — до начала января 2022 года.

«О дисквалификации я узнал летом, когда получил травму в Лиге наций. При этом вопреки возможным домыслам травма действительно была.

Как выяснилось, положительный результат дала допинг-проба, взятая РУСАДА в конце чемпионата России-2013. Но тогда это скрыли и от меня, и от ВАДА.

Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца.

В результате конфликта между РУСАДА и ВАДА данные попали в ВАДА, и, вероятно, там нашли результат положительной допинг-пробы. Я не знаю всех деталей. Но в ВАДА заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств.

Так или иначе, в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли.

Мне кажется, это крайне нечестно. Сейчас возмущения у меня уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе.

Самое удивительное и обидное, что у меня не было возможности доказать свою невиновность. Например, вскрыть вторую пробу.

Совершенно не учитывался и результат допинг-пробы, взятой всего через две недели в Мировой лиге-2013. Она чистая, как и все пробы, которые у меня брали по ходу карьеры. Я так понимаю, перепроверили все.

В ВАДА не учли и официальное сообщение американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть ее препаратов в 2013 году случайным образом были загрязнены.

В указанных мною при сдаче допинг-теста принимаемых препаратах как раз был тот, что позднее официально признали загрязненным. Компания принесла извинения, но многие спортсмены из-за этого пострадали.

Я сейчас даже не помню химическое название того препарата. Это растительное вещество — то ли экстракт, то ли масло герани.

Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку — торты и кексы.

Концентрация запрещенного вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в организм случайно. Его очень мало», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Очевидно, Мусэрский имеет в виду вещество DMAA (метилгексанеамин), на котором с 2012 по 2016 год попались многие известные спортсмены, в частности хоккеист омского «Авангарда» Антон Белов, а также участники Олимпиады-2014 немецкая биатлонистка Эви Захенбахер-Штеле, итальянский бобслеист Уильям Фрулани и латвийский хоккеист Виталий Павлов.

Все они стали жертвами загрязненных биодобавок.