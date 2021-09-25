Дацик в первом раунде победил британца Рэндайна

Российский боец смешанного стиля (ММА)победил британца Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках.

Трехраундовый бой, прошедший на турнире организации Top Dog в Москве, завершился победой Дацика техническим нокаутом в первом раунде.

В первом раунде Дацик отправил соперника в нокдаун, следом Рэндайн упал во второй раз. Он был готов продолжить поединок, но его секунданты выбросили полотенце в знак капитуляции.

Видео боя

В других боях основного карда Валерий Заботин победил Адильжана Сандибекова, Наим Давудов был сильнее Рустама Мухитдинова, а Павел Шульский одержал победу над Игорем Вильчицким.