ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Герты»Новый инвестор не помог. Что не так с берлинской «Гертой»?
  • 23:43
    • «Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт», одержав 8-ю победу подряд
  • 22:35
    • СМИ: Тренер «Реймса» может сменить Кумана в «Барселоне»
  • 21:56
    • «Локомотив» уволил главного тренера
  • 21:48
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
  • 21:32
    • «Спартак» в овертайме дожал «Нефтехимик»
    Все новости спорта

    Дацик в первом раунде победил британца Рэндайна

    Прочие Единоборства
    Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик победил британца Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках.

    Вячеслав Дацик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Дацик

    Трехраундовый бой, прошедший на турнире организации Top Dog в Москве, завершился победой Дацика техническим нокаутом в первом раунде.

    В первом раунде Дацик отправил соперника в нокдаун, следом Рэндайн упал во второй раз. Он был готов продолжить поединок, но его секунданты выбросили полотенце в знак капитуляции.

    Видео боя

    В других боях основного карда Валерий Заботин победил Адильжана Сандибекова, Наим Давудов был сильнее Рустама Мухитдинова, а Павел Шульский одержал победу над Игорем Вильчицким.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» продлит серию побед в противостоянии с «Ман Сити»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • Сможет ли «Локомотив» обыграть «Химки»?
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Создаст ли «Алавес» проблемы «Атлетико»?
  • «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.00
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному