Дацик в первом раунде победил британца Рэндайна

Вячеслав Дацик Фото: globallookpress.com
Трехраундовый бой, прошедший на турнире организации Top Dog в Москве, завершился победой Дацика техническим нокаутом в первом раунде.
В первом раунде Дацик отправил соперника в нокдаун, следом Рэндайн упал во второй раз. Он был готов продолжить поединок, но его секунданты выбросили полотенце в знак капитуляции.
Видео боя
В других боях основного карда Валерий Заботин победил Адильжана Сандибекова, Наим Давудов был сильнее Рустама Мухитдинова, а Павел Шульский одержал победу над Игорем Вильчицким.