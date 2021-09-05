Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов

Ферстаппен стал лучшим по итогам 72 кругов гонки, которая прошла на трассе в Зандворте.
Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье — Валттери Боттас. Они оба представляют «Мерседес».
Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» досрочно закончил гонку из-за механических проблем, его партнер по команде немец Мик Шумахер занял 18-е место.
Гран-при Нидерландов. Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,932
3. Валттери Боттас («Мерседес») +56,460
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
5. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2 круга
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
15. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2 круга
16. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +3 круга
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
20. Никита Мазепин («Хаас») — сход.