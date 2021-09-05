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    • Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов
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    Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов

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    Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в гонке 13-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Нидерландов.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Ферстаппен стал лучшим по итогам 72 кругов гонки, которая прошла на трассе в Зандворте.

    Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье — Валттери Боттас. Они оба представляют «Мерседес».

    Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» досрочно закончил гонку из-за механических проблем, его партнер по команде немец Мик Шумахер занял 18-е место.

    Гран-при Нидерландов. Итоговая классификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,932
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +56,460
    4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
    5. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
    6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
    7. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг
    8. Серхио Перес («Ред Булл») +1 круг
    9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
    10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
    11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
    12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
    13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2 круга
    14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
    15. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2 круга
    16. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
    17. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
    18. Мик Шумахер («Хаас») +3 круга
    19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
    20. Никита Мазепин («Хаас») — сход.

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