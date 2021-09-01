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    • Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона
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    Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Финский гонщик Кими Райкконен на своей странице в Instagram объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона.

    Кими Райкконен
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    Кими Райкконен

    Райкконен в нынешнем сезоне выступает за «Альфа Ромео». До этого он был пилотом «Феррари», «Лотуса», «Макларен» и «Заубера».

    «Это будет мой последний сезон в Формуле-1. Это решение, которое я принял прошлой зимой. Решение было непростым, но после этого сезона настало время для чего-то нового.

    Несмотря на то, что сезон еще продолжается, я хочу поблагодарить свою семью, все мои команды, всех, кто участвовал в моей гоночной карьере, и особенно всех вас, прекрасных фанатов, которые болели за меня все это время.

    Формула-1 для меня подошла к концу, но в жизни есть еще много всего, что я хочу испытать и получить от этого удовольствие», — написал 41-летний спортсмен.

    В 2007 году Райкконен стал чемпионом Формулы-1.

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