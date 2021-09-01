Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Финский гонщикна своей странице в Instagram объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Кими Райкконен Фото: planetf1.com

Райкконен в нынешнем сезоне выступает за «Альфа Ромео». До этого он был пилотом «Феррари», «Лотуса», «Макларен» и «Заубера».

«Это будет мой последний сезон в Формуле-1. Это решение, которое я принял прошлой зимой. Решение было непростым, но после этого сезона настало время для чего-то нового.

Несмотря на то, что сезон еще продолжается, я хочу поблагодарить свою семью, все мои команды, всех, кто участвовал в моей гоночной карьере, и особенно всех вас, прекрасных фанатов, которые болели за меня все это время.

Формула-1 для меня подошла к концу, но в жизни есть еще много всего, что я хочу испытать и получить от этого удовольствие», — написал 41-летний спортсмен.

В 2007 году Райкконен стал чемпионом Формулы-1.