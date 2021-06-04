Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменен

Этап «Формулы-1» в Сингапуре, запланированный на 1-3 октября, официально отменен, сообщила пресс-служба «королевских» гонок.

По данным СМИ, такое решение связано с введенными в стране из-за пандемии коронавируса ограничениями.

Руководством «Формулы-1» уже рассматриваются различные варианты переноса гонки. Наиболее вероятными вариантами считаются Турция, Китай и США (еще одна гонка на трассе в Остине).

В эти выходные соревнования проходят в Азербайджане.