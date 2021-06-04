Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменен

«Формула-1» Фото: globallookpress.com
По данным СМИ, такое решение связано с введенными в стране из-за пандемии коронавируса ограничениями.
Руководством «Формулы-1» уже рассматриваются различные варианты переноса гонки. Наиболее вероятными вариантами считаются Турция, Китай и США (еще одна гонка на трассе в Остине).
В эти выходные соревнования проходят в Азербайджане.
BREAKING: Race organisers have confirmed the Singapore Grand Prix will not take place in 2021#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OMzL8kVq4s— Formula 1 (@F1) June 4, 2021