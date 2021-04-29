Хэмилтон намерен остаться в «Формуле-1» на 2022 год

Гонщик «Мерседеса»намекнул на то, что собирается продолжить карьеру в «Формуле-1».

Льюис рассказал о том, как прошли тесты 18-дюймовых шин «Пирелли» в Имоле, и сообщил, что планирует использовать их и в следующем году.

«Обычно я не вызываюсь добровольцем на тесты, и это был один из первых таких случаев. Я тут же пожалел, когда проснулся утром. Типа: "Вот черт!"

Если серьёзно, тесты проходили на отличной трассе. Так что я насладился днём, да и погода была хорошая. Я планирую быть здесь в следующем году. Я хочу быть частью этого, хочу помочь "Пирелли" создать более успешный продукт.

Все гонщики хотят, чтобы шины позволяли выжать больше. Для меня важно, чтобы у нас было больше механического сцепления с трассой, меньше деградации.

Думаю, тесты прошли хорошо. Конечно, впереди много работы, но это неплохая стартовая точка

Точно ли я останусь? Ну, мои намерения всегда могут измениться! Но мы наслаждаемся нынешним сражением, всё стало более захватывающим. Вызов стал сильнее. И я по-прежнему люблю работать с этой командой», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.