Формула-1 сообщила о проведении Гран-при Майами

Формула-1 на своем официальном сайте объявила о подписании контракта на проведение Гран-при Майами.

Дебютная гонка во Флориде пройдет в 2022 году.

Гран-при пройдет на городской трассе в районе арены «Хард-рок стэдиум». Трек длиной 5,41 километра будет включать в себя 19 поворотов и три потенциальные зоны DRS. Максимальная скорость оценивается в 320 км/ч.

В календаре Формулы-1 значится еще один американский Гран-при, который проходит в техасском Остине.