Формула-1 сообщила о проведении Гран-при Майами

Формула-1 Фото: globallookpress.com
Дебютная гонка во Флориде пройдет в 2022 году.
Гран-при пройдет на городской трассе в районе арены «Хард-рок стэдиум». Трек длиной 5,41 километра будет включать в себя 19 поворотов и три потенциальные зоны DRS. Максимальная скорость оценивается в 320 км/ч.
Miami, we're coming! See you in 2022! #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/uC9eseMgqM— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
В календаре Формулы-1 значится еще один американский Гран-при, который проходит в техасском Остине.