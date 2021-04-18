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    • Формула-1 сообщила о проведении Гран-при Майами
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    Формула-1 сообщила о проведении Гран-при Майами

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    Формула-1 на своем официальном сайте объявила о подписании контракта на проведение Гран-при Майами.

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    Формула-1

    Дебютная гонка во Флориде пройдет в 2022 году.

    Гран-при пройдет на городской трассе в районе арены «Хард-рок стэдиум». Трек длиной 5,41 километра будет включать в себя 19 поворотов и три потенциальные зоны DRS. Максимальная скорость оценивается в 320 км/ч.

    В календаре Формулы-1 значится еще один американский Гран-при, который проходит в техасском Остине.

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