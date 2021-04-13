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    Четыре российских гребца обвиняются в использовании допинга

    Прочие Гребля Допинг
    Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело в отношении российских гребцов: Вячеслава Михайлевского, Владислава Рябцева, Дениса Клешнева и Сергея Федоровцева.

    Российские гребцы
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    Российские гребцы

    Россияне обвиняются в использовании запрещенных препаратов в июне и июле 2014 года в период подготовки к чемпионату мира по академической гребле того же года.

    На данной момент российские спортсмены временно отстранены от всех соревнований, сообщает пресс-служба организации..

    Дело в отношении них открыто на основании расследования базы данных московской антидопинговой лаборатории.

    Федоровцев является олимпийским чемпионом 2004 года, и чемпионом Европы 2011 и 2015 годов. Михайлевский и Рябцев также выигрывали континентальное первенство 2015 года.

    Федоровцев в 2016 году уже был дисквалифицирован на четыре года за прием триметазидина.

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