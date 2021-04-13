Четыре российских гребца обвиняются в использовании допинга

(ITA) открыло дело в отношении российских гребцов:

Россияне обвиняются в использовании запрещенных препаратов в июне и июле 2014 года в период подготовки к чемпионату мира по академической гребле того же года.

На данной момент российские спортсмены временно отстранены от всех соревнований, сообщает пресс-служба организации..

Дело в отношении них открыто на основании расследования базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Федоровцев является олимпийским чемпионом 2004 года, и чемпионом Европы 2011 и 2015 годов. Михайлевский и Рябцев также выигрывали континентальное первенство 2015 года.

Федоровцев в 2016 году уже был дисквалифицирован на четыре года за прием триметазидина.