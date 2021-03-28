Катцалапов: Все эмоции я оставил на льду

Российский фигурист, выступающий в дуэте с, поделился впечатлениями от победы в соревновании танцевальных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла.

«Да, конечно, эта золотая медаль много значит для нас, она очень дорогая. Мы пришли к ней через много трудностей.

Она означает, что мы можем быть лучше, можем больше и упорнее работать

Все было организовано на высшем уровне, единственное, чего не хватало — зрителей на трибунах.

Хочу поблагодарить нашу команду, которая привела нас к этому успеху. Все эмоции я оставил на льду», — приводит RT слова чемпиона мира.