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    Катцалапов: Все эмоции я оставил на льду

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    Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, поделился впечатлениями от победы в соревновании танцевальных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла.

    «Да, конечно, эта золотая медаль много значит для нас, она очень дорогая. Мы пришли к ней через много трудностей.

    Она означает, что мы можем быть лучше, можем больше и упорнее работать

    Все было организовано на высшем уровне, единственное, чего не хватало — зрителей на трибунах.

    Хочу поблагодарить нашу команду, которая привела нас к этому успеху. Все эмоции я оставил на льду», — приводит RT слова чемпиона мира.

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