Тандревольд выиграла масс-старт в Эстерсунде

Норвежская биатлонисткастала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, замкнула тройку сильнейших немка Франциска Пройсс.

Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева стала пятой, Светлана Миронова финишировала восьмой.

Отметим, что заключительная для женщин гонка проходила при сильном ветре, поэтому биатлонистки допустили огромное количество промахов на огневом рубеже.

Большой хрустальный глобус завоевала Тириль Экхофф, а зачет масс-стартов выиграла Тандревольд.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция). Кубок мира. Женщины

Масс-старт. 12,5 км

1. Ингрид Таннревольд (Норвегия) — 34.53,1 (5 шт. кругов)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 6,9 (6)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 11,1 (6)

4. Лена Хекки (Швейцария) — 15,0 (7)

5. Ульяна Кайшева (Россия) — 20,1 (5)

6. Анна Сола (Белоруссия) — 24,9 (8)

8. Светлана Миронова (Россия) — 33,3 (5)