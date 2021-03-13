Ступак выиграла масс-старт на этапе КМ в Энгадине

Россиянкастала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

Российская лыжница преодолела 10-километровую дистанцию за 25 минут 13,3 секунды.

Второе место заняла Хейди Венг из Норвегии, тройку призерок замкнула шведка Эбба Андерссон.

В протоколе гонки была Тереза Йохауг, но на старт она не вышла.

Лыжные гонки. Кубок мира

Женщины. Дистанционные соревнования. Масс-старт, 10 км (К)

1. Юлия Ступак (Россия) — 25.13,3

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 7,1

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 8,5

4. Лаура Гиммлер (Германия) — 16,4

5. Джессика Диггинс (США) — 20,7

6. Катарина Хенниг (Германия) — 28,2...

9. Татьяна Сорина (Россия) — 36,4...

25. Наталья Непряева (Россия) — 1.21,9...

32. Христина Мацокина (Россия) — 1.43,7...

40. Вероника Степанова (Россия) — 1.57,0...

52. Мария Истомина (Россия) — 2.40,5...

54. Евгения Крупицкая (Россия) — 2.45,1