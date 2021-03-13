Ступак выиграла масс-старт на этапе КМ в Энгадине

Российская лыжница преодолела 10-километровую дистанцию за 25 минут 13,3 секунды.
Второе место заняла Хейди Венг из Норвегии, тройку призерок замкнула шведка Эбба Андерссон.
В протоколе гонки была Тереза Йохауг, но на старт она не вышла.
Лыжные гонки. Кубок мира
Женщины. Дистанционные соревнования. Масс-старт, 10 км (К)
1. Юлия Ступак (Россия) — 25.13,3
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 7,1
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 8,5
4. Лаура Гиммлер (Германия) — 16,4
5. Джессика Диггинс (США) — 20,7
6. Катарина Хенниг (Германия) — 28,2...
9. Татьяна Сорина (Россия) — 36,4...
25. Наталья Непряева (Россия) — 1.21,9...
32. Христина Мацокина (Россия) — 1.43,7...
40. Вероника Степанова (Россия) — 1.57,0...
52. Мария Истомина (Россия) — 2.40,5...
54. Евгения Крупицкая (Россия) — 2.45,1