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    Ступак выиграла масс-старт на этапе КМ в Энгадине

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    Россиянка Юлия Ступак стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

    Юлия Ступак
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    Юлия Ступак

    Российская лыжница преодолела 10-километровую дистанцию за 25 минут 13,3 секунды.

    Второе место заняла Хейди Венг из Норвегии, тройку призерок замкнула шведка Эбба Андерссон.

    В протоколе гонки была Тереза Йохауг, но на старт она не вышла.

    Лыжные гонки. Кубок мира
    Женщины. Дистанционные соревнования. Масс-старт, 10 км (К)

    1. Юлия Ступак (Россия) — 25.13,3
    2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 7,1
    3. Эбба Андерссон (Швеция) — 8,5
    4. Лаура Гиммлер (Германия) — 16,4
    5. Джессика Диггинс (США) — 20,7
    6. Катарина Хенниг (Германия) — 28,2...
    9. Татьяна Сорина (Россия) — 36,4...
    25. Наталья Непряева (Россия) — 1.21,9...
    32. Христина Мацокина (Россия) — 1.43,7...
    40. Вероника Степанова (Россия) — 1.57,0...
    52. Мария Истомина (Россия) — 2.40,5...
    54. Евгения Крупицкая (Россия) — 2.45,1

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