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    Назван состав сборной России на финальный этап КМ по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, каким будет состав команды на финальный этап Кубка мира.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Заключительный этап КМ пройдет в Швейцарии 13 и 14 марта.

    «К сожалению, у нас произошли небольшие изменения. Денис Спицов сломал руку, не будет принимать участие. У Яны Кирпиченко после 30-километровой гонки поднялась температура, мы ее отправили домой. Остальные все здоровы, примут участие.

    Насколько я располагаю информацией, среди мужчин здесь находятся восемь человек: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин, по-моему, приедет еще Ларьков: все эти люди примут участие в соревнованиях.

    У девочек: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

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