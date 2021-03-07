Клебо выиграл лыжный марафон на ЧМ, но был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым

Норвежецодержал победу в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Серебро завоевал россиянин Александр Большунов, замкнул тройку призеров норвежец Симен Крюгер.

Российский лыжник Алексей Червоткин пришел 14-м, его соотечественники Илья Семиков и Евгений Белов 15-й и 19-й соответственно.

Отметим, что на финишной прямой Большунов шел первым, затем норвежец Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт.

В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена, а первым стал Клебо.

🔥🔥🔥 Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? 🙄 pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

Российская команда подала протест и Клебо был дисквалифицирован по решению жюри FIS. Норвегия подала протест на дисквалификацию, но он был отклонен.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Мужчины. Масс-старт, 50 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:10.52,2

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 0,7

3. Александр Большунов (Россия) — 1,4

4. Симен Крюгер (Норвегия) — 8,9

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 9,3

6. Йенс Бурман (Швеция) — 26,3

15. Алексей Червоткин (Россия) — 2.03,0

16. Илья Семиков (Россия) — 2.27,5

20. Евгений Белов (Россия) — 2.57,0