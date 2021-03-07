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    Клебо выиграл лыжный марафон на ЧМ, но был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым

    Прочие Лыжи
    Норвежец Эмиль Иверсен одержал победу в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

    Йоханнес Клебо и Александр Большунов
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    Йоханнес Клебо и Александр Большунов

    Серебро завоевал россиянин Александр Большунов, замкнул тройку призеров норвежец Симен Крюгер.

    Российский лыжник Алексей Червоткин пришел 14-м, его соотечественники Илья Семиков и Евгений Белов 15-й и 19-й соответственно.

    Отметим, что на финишной прямой Большунов шел первым, затем норвежец Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт.

    В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена, а первым стал Клебо.

    Российская команда подала протест и Клебо был дисквалифицирован по решению жюри FIS. Норвегия подала протест на дисквалификацию, но он был отклонен.

    Лыжные гонки. Чемпионат мира
    Мужчины. Масс-старт, 50 км (К)

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:10.52,2
    2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 0,7
    3. Александр Большунов (Россия) — 1,4
    4. Симен Крюгер (Норвегия) — 8,9
    5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 9,3
    6. Йенс Бурман (Швеция) — 26,3
    15. Алексей Червоткин (Россия) — 2.03,0
    16. Илья Семиков (Россия) — 2.27,5
    20. Евгений Белов (Россия) — 2.57,0

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