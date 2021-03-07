Клебо выиграл лыжный марафон на ЧМ, но был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым

Серебро завоевал россиянин Александр Большунов, замкнул тройку призеров норвежец Симен Крюгер.
Российский лыжник Алексей Червоткин пришел 14-м, его соотечественники Илья Семиков и Евгений Белов 15-й и 19-й соответственно.
Отметим, что на финишной прямой Большунов шел первым, затем норвежец Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт.
В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена, а первым стал Клебо.
🔥🔥🔥 Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? 🙄 pic.twitter.com/IX5ccKlD3L— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021
Российская команда подала протест и Клебо был дисквалифицирован по решению жюри FIS. Норвегия подала протест на дисквалификацию, но он был отклонен.
Лыжные гонки. Чемпионат мира
Мужчины. Масс-старт, 50 км (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:10.52,2
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 0,7
3. Александр Большунов (Россия) — 1,4
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 8,9
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 9,3
6. Йенс Бурман (Швеция) — 26,3
15. Алексей Червоткин (Россия) — 2.03,0
16. Илья Семиков (Россия) — 2.27,5
20. Евгений Белов (Россия) — 2.57,0