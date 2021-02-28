Ступак и Непряева стали четвертыми в командном спринте

Ступак и Непряева уступили 3,95 секунды победителям, которыми стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.
Второе место заняли швейцарки Лаурин ван дер Грааф и Надин Фендрих (+0,95 секунды), замкнули тройку лучших словенки Ева Уревц и Анамария Лампич (+3,46).
Оберстдорф, Германия
Женщины. Командный спринт. Финал
1. Майя Дальквист — Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94
2. Лаурин ван дер Граф — Надин Фандрих (Швейцария) — 0,95
3. Ева Уревц — Анамария Лампич (Словения) — 3,46
4. Юлия Ступак — Наталья Непряева (Россия) — 3,95
5. Рози Бреннан — Сэди Бьорнсен (США) — 5,83
6. Тириль Венг — Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 18,94
7. Криста Пярмякоски — Ясми Йоенсуу (Финляндия) — 24,26
8. Катержина Разымова — Катержина Янатова (Чехия) — 29,37
9. Виктория Карл — Софи Крель (Германия) — 36,65
10. Флора Дольчи — Лена Кентин (Франция) — 1.03,80