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    Ступак и Непряева стали четвертыми в командном спринте

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    Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали четвертыми в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Юлия Ступак
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    Юлия Ступак

    Ступак и Непряева уступили 3,95 секунды победителям, которыми стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

    Второе место заняли швейцарки Лаурин ван дер Грааф и Надин Фендрих (+0,95 секунды), замкнули тройку лучших словенки Ева Уревц и Анамария Лампич (+3,46).

    Оберстдорф, Германия
    Женщины. Командный спринт. Финал

    1. Майя Дальквист — Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94
    2. Лаурин ван дер Граф — Надин Фандрих (Швейцария) — 0,95
    3. Ева Уревц — Анамария Лампич (Словения) — 3,46
    4. Юлия Ступак — Наталья Непряева (Россия) — 3,95
    5. Рози Бреннан — Сэди Бьорнсен (США) — 5,83
    6. Тириль Венг — Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 18,94
    7. Криста Пярмякоски — Ясми Йоенсуу (Финляндия) — 24,26
    8. Катержина Разымова — Катержина Янатова (Чехия) — 29,37
    9. Виктория Карл — Софи Крель (Германия) — 36,65
    10. Флора Дольчи — Лена Кентин (Франция) — 1.03,80

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