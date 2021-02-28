Ступак и Непряева стали четвертыми в командном спринте

Российские лыжницыстали четвертыми в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Ступак и Непряева уступили 3,95 секунды победителям, которыми стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Второе место заняли швейцарки Лаурин ван дер Грааф и Надин Фендрих (+0,95 секунды), замкнули тройку лучших словенки Ева Уревц и Анамария Лампич (+3,46).

Оберстдорф, Германия

Женщины. Командный спринт. Финал

1. Майя Дальквист — Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94

2. Лаурин ван дер Граф — Надин Фандрих (Швейцария) — 0,95

3. Ева Уревц — Анамария Лампич (Словения) — 3,46

4. Юлия Ступак — Наталья Непряева (Россия) — 3,95

5. Рози Бреннан — Сэди Бьорнсен (США) — 5,83

6. Тириль Венг — Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 18,94

7. Криста Пярмякоски — Ясми Йоенсуу (Финляндия) — 24,26

8. Катержина Разымова — Катержина Янатова (Чехия) — 29,37

9. Виктория Карл — Софи Крель (Германия) — 36,65

10. Флора Дольчи — Лена Кентин (Франция) — 1.03,80