Хованцев: Чтобы достичь результатов, за которые не будет стыдно, нужно дождаться молодежи

Экс-тренер сборной России по биатлонуподвел итоги мужской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира-2021 в Поклюке (Словения).

17 февраля Карим Халили занял 6-е место в индивидуальной гонке на ЧМ. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов.

Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев. Александр Логинов занял 29-е место, проиграв лидеру Легрейду больше четырех минут.

«В первую очередь, порадовал Халили. Отличный результат, великолепная стрельба.

В прошлом году мы рассматривали его для эстафеты, но нам не удалось его поставить. Сейчас он показывает отличный результат.

Конечно, проблемы с ходом остались у всей команды. Проигрываем очень много. Сегодня ситуация складывалась так, что стрельба решала многое.

Многие ошибались во время хода, но мы этим не воспользовались. Прежде всего, я говорю о Логинове.

Я говорил, что дальше все может быть только хуже. Пребывание на такой высоте не несет ничего хорошего. Очень сложно восстановиться.

Нужно было тренироваться на этой высоте, а затем спуститься и стартовать оттуда. Чтобы достичь результатов, за которые не будет стыдно, нужно дождаться молодежи.

Нужно выстроить систему подготовки основного состава с нуля, чтобы она была с детско-юношеского возраста», — цицтирует Хованцева «Спорт-Экспресс».