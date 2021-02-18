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    Хованцев: Чтобы достичь результатов, за которые не будет стыдно, нужно дождаться молодежи

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    Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвел итоги мужской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира-2021 в Поклюке (Словения).

    Анатолий Хованцев
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    Анатолий Хованцев

    17 февраля Карим Халили занял 6-е место в индивидуальной гонке на ЧМ. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов.

    Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев. Александр Логинов занял 29-е место, проиграв лидеру Легрейду больше четырех минут.

    «В первую очередь, порадовал Халили. Отличный результат, великолепная стрельба.

    В прошлом году мы рассматривали его для эстафеты, но нам не удалось его поставить. Сейчас он показывает отличный результат.

    Конечно, проблемы с ходом остались у всей команды. Проигрываем очень много. Сегодня ситуация складывалась так, что стрельба решала многое.

    Многие ошибались во время хода, но мы этим не воспользовались. Прежде всего, я говорю о Логинове.

    Я говорил, что дальше все может быть только хуже. Пребывание на такой высоте не несет ничего хорошего. Очень сложно восстановиться.

    Нужно было тренироваться на этой высоте, а затем спуститься и стартовать оттуда. Чтобы достичь результатов, за которые не будет стыдно, нужно дождаться молодежи.

    Нужно выстроить систему подготовки основного состава с нуля, чтобы она была с детско-юношеского возраста», — цицтирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

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