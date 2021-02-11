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    • Российскую лыжницу лишили золота юниорского чемпионата мира
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    Вяльбе согласилась с решением судей по Фалеевой

    Прочие Лыжи
    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала судейское решение в отношении россиянки Анастасии Фалеевой после спринта на юниорском чемпионате мира.

    Анастасия Фалеева
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    Анастасия Фалеева

    Фалееву лишили золота, которое она завоевала в спринте классическим стилем. Победу аннулировали из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой.

    Таким образом, победителем соревнований стала немка Лиза Лохманн, второй результат показала Христина Мацокина, тройку призеров замкнула шведка Луиза Линдстрем.

    «Я несколько раз пересматривала этот момент, и было видно, что она не просто один раз случайно дотронулась до лыж, она это сделала два раза. И вот во второй раз она чешку и сбила, поэтому с решением жюри я согласна.

    Можно ли было ждать более мягкого решения, например, желтой карточки? В ситуации, когда главный судья и технический делегат из Чехии, и Настя сбила чешку, которая шла на золотую медаль, даже не надо искать подводных камней, все ясно.

    Мы так же бы поступили на их месте, абсолютно точно. Надеюсь, что Настя будет злее и умнее», — сказала Вяльбе «Р-Спорт».

    Напомним, в аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал россиянин Александр Терентьев. Соревнования на ЮЧМ продолжатся в пятницу.

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