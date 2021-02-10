Олсбю-Ройселанн: Не понимаю, что я творила на стойке. Золото не моя заслуга

Норвежская биатлонисткапрокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке, где Норвегия победила.

На стрельбе стоя Олсбю-Ройселанн допустила три промаха, но сумела закрыть мишени доппатронами.

«Я испытываю облегчение. У меня смешанные чувства: я довольна золотом, а Стурла, Йоханнес и Тириль выступили прекрасно.

Я все делала хорошо вплоть до стойки... Не понимаю, что я там творила. К счастью, у меня был задел, который пригодился. Золото — их заслуга, не моя.

Что подумала, когда пришлось использовать все доппатроны? Я не осознавала это, пока не закончила стрелять. А потом подумала: "Блин, как это возможно?" Стойка же — это мое.

Я потратила время, брала патрон за патроном — и все получилось, чему я очень рада», — сказала спортсменка NRK.

Вместе с Марте Олсбю-Ройселанн в смешанной эстафете бежали Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо и Тириль Экхофф.