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    WADA не стало обжаловать решение CAS в отношении РУСАДА

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Всемирное антидопинговое агентство не стало подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда по спору с Российским антидопинговым агентством.

    «После истечения крайнего срока обжалования решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое вынесло решение в пользу WADA и объявило РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, WADA подтверждает, что не обжаловало решение CAS в Федеральном суде Швейцарии», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте WADA.

    В WADA были разочарованы тем, что комиссия CAS, основываясь на своей собственной оценке соразмерности, решила не налагать все санкции, к которым стремилось WADA (и не на весь четырехлетний период).

    Однако, следуя единогласному совету внутренних и внешних юрисконсультов, WADA твердо убеждено в том, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от этого.

    Напомним, что в декабре CAS смягчил санкции WADА, которые были введены в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально вынесенным WADA.

    Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.

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