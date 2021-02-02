WADA не стало обжаловать решение CAS в отношении РУСАДА

не стало подавать апелляцию на решениепо спору с

«После истечения крайнего срока обжалования решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое вынесло решение в пользу WADA и объявило РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, WADA подтверждает, что не обжаловало решение CAS в Федеральном суде Швейцарии», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте WADA.

В WADA были разочарованы тем, что комиссия CAS, основываясь на своей собственной оценке соразмерности, решила не налагать все санкции, к которым стремилось WADA (и не на весь четырехлетний период).

Однако, следуя единогласному совету внутренних и внешних юрисконсультов, WADA твердо убеждено в том, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от этого.

Напомним, что в декабре CAS смягчил санкции WADА, которые были введены в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально вынесенным WADA.

Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.