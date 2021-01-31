Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Фалуне, Устюгов — четвертый

Норвежский лыжникстал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

В финале Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 48,22 секунды.

Второе место занял швед Оскар Свенссон, третье — норвежец Ховард Таугбель.

Представитель сборной России Сергей Устюгов пришел к финишу четвертым.

Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли в полуфинале. Александр Большунов упал во время гонки и не смог выйти в четвертьфинал спринта.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция). Кубок мира

Мужчины. Спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,22

2. Оскар Свенссон (Швеция) — отставание 1,45

3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2,80

4. Сергей Устюгов (Россия) — 2,97

5. Люка Шанава (Франция) — 11,18

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 48,36