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    Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Фалуне, Устюгов — четвертый

    Прочие Лыжи
    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

    Йоханнес Клебо
    Йоханнес Клебо

    В финале Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 48,22 секунды.

    Второе место занял швед Оскар Свенссон, третье — норвежец Ховард Таугбель.

    Представитель сборной России Сергей Устюгов пришел к финишу четвертым.

    Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли в полуфинале. Александр Большунов упал во время гонки и не смог выйти в четвертьфинал спринта.

    Лыжные гонки
    Фалун (Швеция). Кубок мира
    Мужчины. Спринт (К)

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,22
    2. Оскар Свенссон (Швеция) — отставание 1,45
    3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2,80
    4. Сергей Устюгов (Россия) — 2,97
    5. Люка Шанава (Франция) — 11,18
    6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 48,36

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