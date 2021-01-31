Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Фалуне, Устюгов — четвертый

Йоханнес Клебо
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В финале Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 48,22 секунды.
Второе место занял швед Оскар Свенссон, третье — норвежец Ховард Таугбель.
Представитель сборной России Сергей Устюгов пришел к финишу четвертым.
Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли в полуфинале. Александр Большунов упал во время гонки и не смог выйти в четвертьфинал спринта.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция). Кубок мира
Мужчины. Спринт (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,22
2. Оскар Свенссон (Швеция) — отставание 1,45
3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2,80
4. Сергей Устюгов (Россия) — 2,97
5. Люка Шанава (Франция) — 11,18
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 48,36