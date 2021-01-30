Большунов: Перед гонкой у меня была другая тактика, но из-за падения она не сработала

Российский лыжникрассказал, как смог победить в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне, несмотря на падение.

Большунов шел в лидерах гонки, но попал в завал на одном из спусков и был вынужден выбираться с 30-х мест.

На заключительном отрезке дистанции Александр убежал в отрыв в месте с норвежцем Полом Голбергом.

В финишном спурте в борьбу за распределение наград также включился Йоханнес Клебо. В итоге Большунов отстоял первую позицию, Клебо стал вторым, Голберг — третьим.

«Спасибо за поздравления. Победить в Фалуне — это очень приятно. Уже четвертый год подряд я тут выигрываю. Быстрая гонка, скорость была очень большая.

Мне очень повезло, что спортсмены, которые шли сзади меня, видели мое падение, и в меня никто не врезался, и я смог вернуться в группу. Я очень рад.

Выглядело всё очень страшно. Мне повезло, что в меня никто не врезался, и мне не сломали палки. Я оказался в конце группы, и было очень сложно вырваться вперед.

Надо было обогнать человек 40, и у меня это получилось. Передо мной были Масгрейв и Порошкин, то ли они зацепились, то ли что, мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их.

Если честно, перед гонкой у меня была другая тактика, но из-за падения она не сработала», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Для 24-летнего российского лыжника эта победа в Фалуне стала второй кряду: ранее он выиграл индивидуальную гонку. Большунов продолжает уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира.