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    Большунов: Перед гонкой у меня была другая тактика, но из-за падения она не сработала

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как смог победить в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне, несмотря на падение.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Большунов шел в лидерах гонки, но попал в завал на одном из спусков и был вынужден выбираться с 30-х мест.

    На заключительном отрезке дистанции Александр убежал в отрыв в месте с норвежцем Полом Голбергом.

    В финишном спурте в борьбу за распределение наград также включился Йоханнес Клебо. В итоге Большунов отстоял первую позицию, Клебо стал вторым, Голберг — третьим.

    «Спасибо за поздравления. Победить в Фалуне — это очень приятно. Уже четвертый год подряд я тут выигрываю. Быстрая гонка, скорость была очень большая.

    Мне очень повезло, что спортсмены, которые шли сзади меня, видели мое падение, и в меня никто не врезался, и я смог вернуться в группу. Я очень рад.

    Выглядело всё очень страшно. Мне повезло, что в меня никто не врезался, и мне не сломали палки. Я оказался в конце группы, и было очень сложно вырваться вперед.

    Надо было обогнать человек 40, и у меня это получилось. Передо мной были Масгрейв и Порошкин, то ли они зацепились, то ли что, мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их.

    Если честно, перед гонкой у меня была другая тактика, но из-за падения она не сработала», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

    Для 24-летнего российского лыжника эта победа в Фалуне стала второй кряду: ранее он выиграл индивидуальную гонку. Большунов продолжает уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира.

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