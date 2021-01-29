Павличенко завоевал серебро в спринте на ЧМ по санному спорту

Российский саночникзавоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате мира в немецком Кенигсзе.

Он отстал от победителя австрийца Нико Гляйршера на 0,041 секунды. Тройку лучших замкнул еще один представитель Австрии Давид Гляйршер.

Отметим, что седьмое место занял россиянин Роман Репилов. Александр Горбацевич расположился на предпоследней, 14-й позиции.

В женском спринте лучшей из россиянок стала Виктория Демченко, занявшая 5-е место.

Сани. Чемпионат мира. Кенигcзе, Германия

Мужчины. Спринт

1. Нико Гляйшер (Австрия) — 38,375

2. Семен Павличенко (Россия) — 0,041

3. Давид Гляйршер (Австрия) — 0,042

4. Феликс Лох (Германия) — 0,110

5. Доминик Фишналлер (Италия) — 0,151

6. Макс Лангенхан (Германия) — 0,157

7. Роман Репилов (Россия) — 0,169...

14. Александр Горбацевич (Россия) — 2,076

Женщины. Спринт

1. Юлия Таубиц (Германия) — 39,101

2. Анна Беррейтер (Германия) — 0,011

3. Даяна Эйтбергер (Германия) — 0,199...

5. Виктория Демченко (Россия) — 0,221

6. Татьяна Иванова (Россия) — 0,258...

11. Екатерина Батурина (Россия) — 0,531...

14. Екатерина Катникова (Россия) — 1,000