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    Йоханнес Бё — о Бессеберге: Я шокирован, это катастрофа для биатлона

    Прочие Биатлон Допинг Вокруг спорта
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался по поводу решения комиссии IBU признать экс-главу организации Андерса Бессеберга виновным в фактах сокрытия положительных допинг-проб российских спортсменов.

    Йоханнес Бё
    Йоханнес Бё

    «Я шокирован информацией из отчета. Это катастрофа для нашего спорта. Для IBU как организации это выстрел в живот. Они потеряли свою честность.

    Хотя в последние годы они ухватились за эти дела, вышло криво. Они больше не могут сосредотачиваться на создании и развитии, им нужно только навести порядок и сделать организацию более открытой.

    Когда я думаю о том, что кто-то защищал допинговых спортсменов в CAS, мне неприятно. Плохо, что за ниточки также дергал норвежец. Это низко, неприемлемо.

    Раньше у меня было впечатление о Бессеберге как о человеке, который много сделал для биатлона и для борьбы с допингом.

    Я всегда считал, что у нас, норвежцев, честная игра и антидопинговая политика в основе, но теперь я боюсь, что и другие норвежцы могут попасть в эту же ситуацию.

    Я никоим образом не чувствую ответственности за то, что произошло, и я не знаю Бессеберга лично, но это кажется немного близким», — цитирует Бё Sportbox.ru со ссылкой на TV2.

    Напомним, Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год. Расследование в отношении него и 11 других фигурантов было начато в апреле 2018 года после полицейского рейда в штаб-квартире IBU в Австрии.

    Сам Бессеберг всегда отрицал, что он получал деньги за манипуляции и сокрытие российских тестов на допинг.

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