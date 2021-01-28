ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест?
  • 22:56
    • Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России
  • 23:45
    • Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 21:59
    • «Магнитка» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина
  • 18:35
    • «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника
  • 18:02
    • СМИ: Роналду нарушил карантинные меры
    Все новости спорта

    Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России

    Прочие Биатлон Допинг Вокруг спорта
    Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора выяснила, что бывший глава организации Андерс Бессеберг защищал интересы России в допинговых вопросах.

    Андерс Бессеберг
    Андерс Бессеберг

    «После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга», — говорится в заявлении IBU.

    Независимая комиссия объяснила, какие именно правила нарушил Бессеберг, и как он защищал интересы России:

    — Он позволил Александру Тихонову остаться вице-президентом IBU, несмотря на то, что на россиянина тогда было заведено уголовное дело.

    — Не стал отстранять Тихонова от работы в организации после того, как тот пытался подкупить генерального секретаря Николь Реш, чтобы та скрыла допинговые случаи с Екатериной Юрьевой, Дмитрием Ярошенко и Альбиной Ахатовой в 2009 году.

    — Не стал ничего делать, когда получил информацию о том, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов пытался купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014-м.

    — Получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту.

    — Не реагировал должным образом на доклады Ричарда Макларена и Ричарда Паунда о допинге в российском спорте.

    — Не стал переносить финальный этап Кубка мира из Тюмени, хотя об этом его просили многие члены организации.

    Напомним, что бывший президент IBU Андерс Бессеберг и его секретарь Николь Реш подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Расследование началось из-за показаний информатора WADA Григория Родченкова.

    В ноябре 2020-го Тэйлор сообщил, что комиссия не нашла доказательств того, что Бессеберг и Реш передавали данные биологических паспортов российских биатлонистов в СБР или РУСАДА, чтобы скрыть положительные допинг-случаи.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Фиорентина» выиграть в дебютном матче Кокорина?
  • «Торино» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Ткачи» дожмут «Бордо» после перерыва?
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Швабы» с «Майнцем» обменяются голами
  • «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Труа — Осер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон