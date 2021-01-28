Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России

Независимая комиссия(IBU) под руководствомвыяснила, что бывший глава организациизащищал интересы России в допинговых вопросах.

«После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга», — говорится в заявлении IBU.

Независимая комиссия объяснила, какие именно правила нарушил Бессеберг, и как он защищал интересы России:

— Он позволил Александру Тихонову остаться вице-президентом IBU, несмотря на то, что на россиянина тогда было заведено уголовное дело.

— Не стал отстранять Тихонова от работы в организации после того, как тот пытался подкупить генерального секретаря Николь Реш, чтобы та скрыла допинговые случаи с Екатериной Юрьевой, Дмитрием Ярошенко и Альбиной Ахатовой в 2009 году.

— Не стал ничего делать, когда получил информацию о том, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов пытался купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014-м.

— Получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту.

— Не реагировал должным образом на доклады Ричарда Макларена и Ричарда Паунда о допинге в российском спорте.

— Не стал переносить финальный этап Кубка мира из Тюмени, хотя об этом его просили многие члены организации.

Напомним, что бывший президент IBU Андерс Бессеберг и его секретарь Николь Реш подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Расследование началось из-за показаний информатора WADA Григория Родченкова.

В ноябре 2020-го Тэйлор сообщил, что комиссия не нашла доказательств того, что Бессеберг и Реш передавали данные биологических паспортов российских биатлонистов в СБР или РУСАДА, чтобы скрыть положительные допинг-случаи.