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    Йохауг победила в скиатлоне на этапе КМ в Лахти

    Прочие Лыжи
    Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти.

    Тереза Йохауг
    Тереза Йохауг

    Второе место заняла норвежка Хелена Фоссесхольм, проигравшая лидеру почти полминуты.

    Замкнула тройку еще одна представительница Норвегии Хейди Венг.

    Лучшая из россиянок Наталья Непряева показала шестой результат.

    Лыжные гонки
    Лахти (Финляндия). Кубок мира
    Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37.45,1
    2. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — отставание 28,1
    3. Хейди Венг (Норвегия) — 29,6
    4. Эбба Андерссон (Швеция) — 29,7
    5. Джессика Диггинс (США) — 30,1
    6. Наталья Непряева (Россия) — 1.02,5
    16. Анна Нечаевская (Россия) — 2.17,1
    18. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.34,8
    26. Мария Истомина (Россия) — 3.32,0
    28. Алия Иксанова (Россия) — 3.48,5
    35. Лилия Васильева (Россия) — 4.24,6
    42. Наталья Мекрюкова (Россия) — 6.36,9

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