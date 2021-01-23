Время начала, онлайн, прямая трансляция боя Порье — Макгрегор 24 января

24 января 2021 года в 8 утра по Москве состоится главный бой турнира UFC 257, в котором сойдутся американеци ирландец

Букмекерские конторы считают явным фаворитом легендарного ирландца. На победу Макгрегора принимаются ставки с коэффициентом около 1.35. На американца куда скромнее — 3.55.

На полный бой можно поставить за 4.00, за нокаут — 1.35, победа по очкам одного из бойцов — 4.00.

Бой привлекает огромное внимание во всем мире — Макгрегор не выходил драться около полутора лет.

Мнения экспертов относительно исхода боя разошлись чуть более существенно, чем у букмекеров. Немало голосов звучат в пользу американца, в том числе и по коммерческим соображениям — UFC скорее выгодно поражение Макгрегора.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на бой, и он весьма любопытен. Прочитать его можно здесь.

Порье — Макгрегор. Прогноз и ставка на бой

Следить за ходом прямой трансляции можно будет на телеканале РЕН ТВ. Прямой эфир начнется в 04:00 по Москве. Время начала главного боя вечера намечено ориентировочно на 08:00 мск.

Кроме того, смотреть бой Порье — Макгрегор можно онлайн: на сайте канала UFC (сам канал спрашивайте у оператора вашего платного ТВ) и в приложении UFC Fight Pass.