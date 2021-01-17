Мужская сборная России стала шестой в эстафете на этапе Кубка IBU

Семен Сучилов
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Вслед за немцами расположились команды Украины и Франции.
Сборная России в составе Карима Халили, Никиты Поршнева, Евгения Идинова и Семена Сучилова заняла шестое место.
Российскую команду подвел Сучилов, пробежавший сразу два штрафных круга.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км
1. Германия — 1:13.36,7 (0 штрафных кругов + 5 промахов).
2. Украина — отставание 1.01,9 (0+6).
3. Франция — +1.04,5 (0+5).
6. Россия — +2.31,8 (2+12).