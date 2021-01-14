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    Песню «Катюша» предложили использовать вместо гимна России на ЧМ и ОИ

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта Допинг
    Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах.

    Софья Великая
    Софья Великая

    Об этом рассказала олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

    «Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте "Катюша".

    По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на "Катюше". Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии.

    "Катюша" — это коллективное мнение», — цитирует Великую «Р-Спорт».

    Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены могут в ближайшие два года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

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