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    • Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU
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    Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Россиянки заняли весь пьедестал почета в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Арбере.

    Татьяна Акимова
    Татьяна Акимова

    Победу одержала Татьяна Акимова, которая с одним промахом показала результат 22 минуты 30,7 секунды.

    Второй финишировала Валерия Васнецова, замкнула тройку лучших Анастасия Шевченко.

    Еще одна представительница России Тамара Воронина финишировала девятой.

    Шведка Стина Нильссон, перешедшая в биатлон из лыжных гонок, стала лишь 99-й, пробежав пять штрафных кругов.

    Кубок IBU. 1-й этап
    Арбер, Германия
    Спринт. Женщины

    1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.30,7 (1+0)
    2. Валерия Васнецова (Россия) — 9,8 (1+1)
    3. Анастасия Шевченко (Россия) — 23,0 (0+1)
    4. Марион Дайгентеш (Германия) — 27,1 (1+0)
    5. Лу Лоран Жанмонно (Франция) — 27,2 (0+1)
    6. Жилонн Гигонна (Франция) — 29,0 (0+0)...
    8. Тамара Воронина (Россия) — 42,9 (1+0)...
    22. Ольга Мощенкова (Россия) — 1.14,5 (2+0)
    34. Елизавета Каплина (Россия) — 1.33,8 (2+1)...
    37. Полина Шевнина (Россия) — 1.39,1 (0+2)
    59. Анастасия Гореева (Россия) — 2.04,9 (3+1)...
    99. Стина Нильссон (Швеция) — 3.48,6 (1+4)

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