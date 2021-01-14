Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU

Победу одержала Татьяна Акимова, которая с одним промахом показала результат 22 минуты 30,7 секунды.
Второй финишировала Валерия Васнецова, замкнула тройку лучших Анастасия Шевченко.
Еще одна представительница России Тамара Воронина финишировала девятой.
Шведка Стина Нильссон, перешедшая в биатлон из лыжных гонок, стала лишь 99-й, пробежав пять штрафных кругов.
Кубок IBU. 1-й этап
Арбер, Германия
Спринт. Женщины
1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.30,7 (1+0)
2. Валерия Васнецова (Россия) — 9,8 (1+1)
3. Анастасия Шевченко (Россия) — 23,0 (0+1)
4. Марион Дайгентеш (Германия) — 27,1 (1+0)
5. Лу Лоран Жанмонно (Франция) — 27,2 (0+1)
6. Жилонн Гигонна (Франция) — 29,0 (0+0)...
8. Тамара Воронина (Россия) — 42,9 (1+0)...
22. Ольга Мощенкова (Россия) — 1.14,5 (2+0)
34. Елизавета Каплина (Россия) — 1.33,8 (2+1)...
37. Полина Шевнина (Россия) — 1.39,1 (0+2)
59. Анастасия Гореева (Россия) — 2.04,9 (3+1)...
99. Стина Нильссон (Швеция) — 3.48,6 (1+4)