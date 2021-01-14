Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянки заняли весь пьедестал почета в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Арбере.

Победу одержала Татьяна Акимова, которая с одним промахом показала результат 22 минуты 30,7 секунды.

Второй финишировала Валерия Васнецова, замкнула тройку лучших Анастасия Шевченко.

Еще одна представительница России Тамара Воронина финишировала девятой.

Шведка Стина Нильссон, перешедшая в биатлон из лыжных гонок, стала лишь 99-й, пробежав пять штрафных кругов.

Кубок IBU. 1-й этап

Арбер, Германия

Спринт. Женщины

1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.30,7 (1+0)

2. Валерия Васнецова (Россия) — 9,8 (1+1)

3. Анастасия Шевченко (Россия) — 23,0 (0+1)

4. Марион Дайгентеш (Германия) — 27,1 (1+0)

5. Лу Лоран Жанмонно (Франция) — 27,2 (0+1)

6. Жилонн Гигонна (Франция) — 29,0 (0+0)...

8. Тамара Воронина (Россия) — 42,9 (1+0)...

22. Ольга Мощенкова (Россия) — 1.14,5 (2+0)

34. Елизавета Каплина (Россия) — 1.33,8 (2+1)...

37. Полина Шевнина (Россия) — 1.39,1 (0+2)

59. Анастасия Гореева (Россия) — 2.04,9 (3+1)...

99. Стина Нильссон (Швеция) — 3.48,6 (1+4)